Familiares buscam informações sobre detentos na Vidal Pessoa

Desde o início da manhã desta terça-feira (3), familiares e amigos buscam informações sobre os detentos que foram transferidos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), na Avenida Sete de Setembro, Centro. A cadeia havia sido desativada em setembro de 2016.

A Policia Militar faz a segurança do local e agentes da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap/AM) fazem a limpeza da área interna do presidio, que recebeu cerca de 130 detentos na tarde de ontem (2).

“Vim atrás de notícias do meu irmão que foi preso por roubo, meu medo é de ter algum ataque aqui, porque estão falando que os que vieram pra cá são do PCC, mas meu irmão não fazia parte de nenhuma facção”, disse uma vendedora de 26 anos que não quis ter o nome divulgado.

Ricardo Fernandes, de 49 anos, está à procura de informações sobre o filho, Rafael Costa da Silva, de 28 anos, que cumpre pena há quatro anos por tentativa de homicídio.

“Já viemos do IML, não tivemos informações lá, não sei onde está meu filho, não temos informações lá do presídio, viemos aqui na Vidal para saber se ele veio transferido, mas não encontramos nada, não tem nenhuma lista, nem aqui, nem o IML. Preciso saber se ele tá vivo ou morto pelo menos”, lamentou Ricardo.

Até o momento não foi divulgada nenhuma relação com os nomes dos detentos que foram transferidos.

Daniel Landazuri

Portal EM TEMPO