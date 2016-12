Família suspeita de versões sobre morte por afogamento apresentadas por amigos

A irmã de Carmem Alves da Silva, 39, que foi encontrada morta na quinta-feira (8), Cristiane Alves, nas águas da Ponta Negra, Zona Oeste, suspeita que os amigos da vítima estão escondendo os verdadeiros fatos em torno da morte da jovem. “Há muitos relatos desencontradas sobre o caso”. A declaração vem um dia após a necropsia apontar que ela não foi morta por afogamento.

Cristiane contou que não conhecia todos os amigos que estavam na lancha com a irmã. As informações preliminares dão conta de que o dono da lancha teria viajado para Miami após a morte. Uma amiga de Carmem, identificada como ‘Raíssa’, que também estava na festa, teria saído do Estado na manhã desta sexta-feira (9). Essas saídas repentinas da cidade fizeram com que a família desconfiasse das versões apresentadas sobre o caso.

Mas segundo o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso está sendo investigado, os depoimentos das testemunhas já começaram a ser coletados. Ele retrucou a versão da família e disse que o dono da lancha ainda está na cidade.

As primeiras informações repassadas eram de que Carmem havia pulado no rio com uma amiga. Depois informaram que ela havia caído do barco e, por último, que ela havia pulado sozinha da embarcação. As três hipóteses estão sendo investigadas, além dela ter sido morta dentro do barco e depois jogada no rio.

Segundo a irmã da vítima, a hipótese de Carmem ter se jogado sozinha nas águas não tem fundamento, já que ela não sabia nadar. “A minha irmã morria de medo de água, além disso, era muito vaidosa com os cabelos”.

Na tarde de quarta-feira (7), a vítima recebeu em casa a visita de uma amiga, identificada como “Raíssa”. A irmã conta que foi a primeira vez que essa amiga esteve na casa dela. Ambas haviam passado por procedimentos estéticos e ainda estavam em período de recuperação. Por conta da cirurgia, a mãe de Carmem pediu para que ela não fosse ao show.

O corpo da fisioterapeuta foi encontrado boiando por volta das 4h, da quinta-feira (8), na Praia da Ponta Negra. A vítima, que tinha uma filha de 12 anos, ainda chegou a ser atendida pelos bombeiros, que tentaram reanimá-la.

Porém, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) diz que a causa da morte não foi afogamento, aumentando as suspeitas de que Carmem foi vítima de um homicídio.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Carmen lamentaram a morte precoce. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Oeste, e será investigado pela equipe comandada pelo delegado Ivo Martins, que dará informações oficiais sobre o caso na próxima segunda-feira (12).

Laize Minelli

Portal EM TEMPO