Família de adolescente reconhece corpo encontrado em geladeira e vai ao lixão procurar outras partes

O corpo encontrado esquartejado dentro de uma geladeira, na última quinta-feira (8), no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, foi reconhecido no Instituto Médico Legal (IML), na manhã desta sexta-feira (9). Segundo familiares, o corpo é da adolescente Vitória Eduarda Souza do Nascimento, de 13 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira (5)

O EM TEMPO entrou em contato com o tio da jovem, Elton Peterson Alves de Melo, 40, ele afirma que foi possível reconhecer o corpo da sobrinha por conta de uma cicatriz que ela tinha na panturrilha, ocasionada por uma queda no ano passado. Ainda segundo Elton, a mãe da jovem, Evelyn Duda Melo de Souza, observou também as unhas do pé pintadas de vermelho. “A Evelyn na hora reconheceu porque ela mesma havia pintado as unhas da filha no domingo (4)”.

Elton conta que a polícia informou que Firmo Farias Sampaio, de 33 anos, após ser preso, confessou que jogou os outros membros de Vitória em um lixeiro. “Sabendo dessa informação, fui imediatamente ao lixão da cidade e lá conversei com o gerente. Ele me disse que não poderia mandar revirar o lugar, porém, pela sua experiência, com certeza as outras partes não estariam lá porque os garis teriam reconhecido”.

A família aguarda o resultado do exame de DNA que deve sair em até 20 dias.

Entenda o caso

Vitória Eduarda, de 13 anos, saiu de casa na Rua Guaranás, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na tarde de segunda-feira (5), por volta das 17h e não retornou mais. Segundo Elton, Vitória havia saído sem informar o destino. A adolescente morava com avó materna, Maria Almerinda Alves da Silva, de 67 anos.

Na quinta-feira(8), o corpo da jovem foi encontrado esquartejado e dentro da geladeira no quarto da quitinete de Firmo Farias Sampaio, de 33 anos, na Rua Diagonal, bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus. Ele foi preso em flagrante, na madrugada de quinta-feira (8).

De acordo com o delegado plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Gustavo Sotero, o crime foi descoberto após o suspeito fazer uma ligação para a mãe e contar que havia escondido o corpo.

Bruna Chagas

EM TEMPO