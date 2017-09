Família recebe mensagem do celular de mulher desaparecida: ‘Vamos Matá-la’

Adriana saiu para trabalhar e não chegou ao local-Reprodução/Facebook

Há 24 horas sem notícias, a família da auxiliar de serviços gerais, Adrianna Reis, de 23 anos, está desesperada e pede ajuda da população para encontra-la. Ela desapareceu na tarde de quinta-feira (7), às 16h, quando pegou um mototáxi, na Compensa, para ir ao trabalho, uma pizzaria localizada no Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. Ao enviarem uma mensagem para o celular dela, os familiares receberam a seguinte resposta: “Vamos matá-la”.

A família da vítima ficou chocada após o fato e ainda não sabe se Adrianna foi sequestrada. Questionado sobre a possível motivação para o desaparecimento, o cunhado de Adrianna, o agente de segurança Renilson Dias, de 38 anos, disse que a família desconhece qualquer motivo para o seu sumiço.

Adrianna morava em Manaus há cerca de 1 mês. Ela veio do município de Boa Vista do Ramos (localizado a 270 km da capital amazonense) para trabalhar e morava em uma casa alugada, no bairro Compensa, com a irmã e a filha de 2 anos.

Funcionários da pizzaria, onde ela trabalhava, informaram que a auxiliar de serviços gerais não chegou ao local na quinta-feira e nem apareceu nesta sexta.

Contato com a vítima

O cunhado da vítima disse que o último contato com a moça foi através de uma prima, que ligou para o celular de Adrianna na manhã desta sexta e ela atendeu ao chamado. A auxiliar de serviços gerais, que chorava muito, só conseguiu dizer que estava em Iranduba. Logo depois, a ligação foi interrompida e o celular durante todo o dia permaneceu desligado.

Renilson destacou ainda que Adrianna não conhecia quase ninguém em Manaus. Ela havia terminado um relacionamento há 8 meses, com um rapaz, que também é de Boa Vista do Ramos e a acompanhou até a capital na ocasião da mudança. Ele foi contatado pelos familiares e desconhece qual o paradeiro da ex-namorada. O cunhado não soube dizer se ela já estava namorando outra pessoa.

A Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS) está investigando o caso. Para não atrapalhar o trabalho da polícia, a reportagem não obteve mais informações sobre a linha avaliada durante o inquérito (se um caso de desaparecimento ou sequestro). Qualquer informação sobre o paradeiro de Adrianna, você pode ligar para os telefones (92) 99324-7181 ou 99322-1375.

