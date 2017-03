Família procura por taxista desaparecido entre Iranduba e Manaus

Familiares do taxista João Lima da Silva, de 67 anos, que está desaparecido desde a tarde desta segunda-feira (27), recebem deste a manhã de hoje mensagens e ligações a respeito de possíveis paradeiros do corpo de João.

A professora Cíntia Pucu da Silva, esposa do taxista, explicou que as informações não procedem e que neste ela está com uma equipe de investigação da Policia Civil participando das buscas ao Marido.

“Estamos indo À rodovia Manoel Urbano, em Iranduba, onde o carro dele foi visto com três homens em direção a um ramal no quilometro 13, mas tudo indica que ele não estava dentro do carro”, relatou Cíntia.

Ainda segundo Cíntia, o taxista foi visto pela última vez por volta às 15h saindo de Iranduba no táxi, com dois passageiros. O carro de João é um Chevrolet Spin de cor amarela e placas NOZ- 0441. Logo depois, foi visto entrando em uma rua de acesso à avenida São Pedro, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Cíntia ainda explicou que o celular de João está desligado e que o último contato foi feito por volta das 16h de ontem. Desde então os familiares não tem informações sobre o taxista.

João Lima, exerceu dois mandatos de vereador no município de Iranduba, o primeiro em 1989 e o ultimo em 1996. A última vez que tentou eleição foi no ano passado, quando foi candidato a vereador pelo PPS e recebeu apenas 24 votos.

O caso foi registrado e está sendo acompanhado no 31º Distrito Integrado de Policia (DIP).

Daniel Landazuri

EM TEMPO