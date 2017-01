Família procura por idoso desaparecido há 10 dias

Raimundo Pereira Gomes Filho, 71, desaparecido na tarde do dia 8 de janeiro deste ano. Já são 10 dias de angústia para os familiares do idoso, que tem problemas de saúde.

Segundo o genro de Raimundo, Alberto Cid Pereira, o idoso já teve três derrames e, em função disso, possui algumas limitações no braço. No dia em que desapareceu ele teria saído por volta das 16h, da casa onde mora, localizada na Rua Jadeita, no Conjunto Residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, Zona Norte. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

O caso de desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do idoso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Raimundo, ligar para os números: (92) 99150-4919 ou 99181-4888.

Com informações da assessoria