Família procura por idosa que desapareceu na Zona Norte

A família da aposentada Sebastiana Rodrigues de Lima, 69, que está desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (22), pede ajuda na divulgação e compartilhamento da imagem da idosa, que possa ajudar na sua identificação e paradeiro.

De acordo com a prima dela, Vanda do Nascimento Lopes, Sebastiana é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu ela teria saído da casa onde mora, localizada na Rua Travessa Arcos, Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona Norte, sem informar para onde iria. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Sebastiana, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para o número: (92) 99415-5515.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Com informações da assessoria