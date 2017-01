Família procura por homem que desapareceu antes da virada do ano

A Polícia Civil do Amazonas solicitou a colaboração de todos na divulgação da imagem de Valdiney Bandeira Prestes, 39, desaparecido desde a tarde do dia 31 de dezembro de 2016.

De acordo com o pai dele, Valdino Pereira Prestes, no dia em que desapareceu Valdiney teria saído da casa onde mora, localizada na Rua Coaraci, núcleo 21 do bairro Novo Aleixo, zona Norte, por volta das 14h. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Segundo Valdino, o filho toma remédio controlado e já desapareceu outras vezes. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Valdiney, ligar para os números: (92) 99153-9813 ou 99378-8899.

Com informações da assessoria