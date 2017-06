Família procura por empresário desaparecido em Manaus

Empresário Elias Pereira Colares -foto: Divulgação

O empresário Elias Pereira Colares, de 48 anos, encontra-se desaparecido desde a tarde do dia 22 de junho deste ano. De acordo com Marcelo Ribeiro dos Santos, amigo do empresário, no dia em que desapareceu Elias teria informado que iria até a loja de uma operadora para resgatar um chip de telefonia móvel. Ele foi visto, pela última vez, por volta das 15h, na Rua Lobo D’Almada, bairro Centro, zona Sul, onde funciona um estabelecimento comercial de propriedade dele. Desde então os amigos e familiares não tiveram mais notícias sobre Elias.

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicitou a divulgação da imagem do empresário.

Ele é morador da Rua Ipueiras, bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Elias, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

