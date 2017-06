Família procura por adolescente desaparecida há três dias

A jovem saiu de casa na madrugada e não foi mais vista – Arquivo Pessoal

A estudante Karina Ribeiro, 16, está desaparecida há pelo menos três dias sem nenhum motivo aparente. De acordo com o pai da jovem, o autônomo Renato Castro Ferreira, 33, a última pessoa que a viu foi a avó, por volta das 22h, da última sexta-feira (16). Ela sumiu da casa onde morava, localizada na rua Olímpio de Carvalho, bairro São Raimundo, próximo ao estádio da Colina, Zona Oeste de Manaus.

“Eu trabalho em um ponto comercial e a Karina mora com a avó. Na sexta-feira ela veio comigo aqui onde trabalho e eram 17h, ficou por alguns minutos e retornou para casa. A avó dela disse que a Karina jantou, vestiu o pijama e foi dormir. Isso era mais ou menos 22h, horário em que todos se recolheram para dormir”, relatou o pai.

Ainda de acordo com o relato do autônomo, a filha esperou todos dormirem e saiu. “Ela tinha uma cópia da chave do portão da frente de casa. De madrugada, minha mãe percebeu que ela não estava no quarto e que o pijama que ela vestia estava em cima da cama”, disse Renato.

O pai da menina desaparecida acredita que ela esteja vestida com outra roupa, na qual a idosa deu falta. “Minha mãe acha que ela pode estar vestida de short jeans e blusa preta com bolinhas brancas”, falou.

Ao questionar sobre o ciclo de amizades e comportamento da jovem, Renato descreve Karina como uma moça alegre, porém muito tranquila. “Até onde eu sei minha filha não tem namorado, mas peguei uma conversa no celular dela com um tal de Jonathas, conhecido como ‘Pai Velho’. Achei muito estranho”, comentou.

Karina é morena, cabelos escuros, com aproximadamente 1.60 metros de altura. Qualquer informação sobre o paradeiro da jovem, você pode entrar em contato com a família dela pelos telefones (92) 99282-3559 e (92) 99454-7442.

Bárbara Costa

EM TEMPO