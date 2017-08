Família procura menina de 11 anos que desapareceu há uma semana

A menina desapareceu há uma semana e já foi vista duas vezes frequentando um lanche, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira- Divulgação

Ester Garcia Menezes, de 11 anos, foi passar o fim de semana com o pai, no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus, mas ela não chegou a ficar um dia se quer com ele. Ela desapareceu, segundo informações, na companhia de uma jovem, de 17 anos, que já fez parte do seu convívio familiar.

A mãe Juliana Garcia, de 28 anos, pede ajuda para localizá-la. Ela desapareceu há uma semana e já foi vista duas vezes frequentando um lanche, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira.

Leia também:Você viu essa mulher? Ela está desaparecida desde o dia 21

Juliana recebeu mensagens supostamente enviadas pela filha, do celular do dono do lanche, informando que estava bem e que iria para casa, mas até agora não retornou.

“Eu liguei em seguida para o número de celular da mensagem e quem atendeu foi esse senhor, dono do lanche. Ele me disse que ela está acompanhada dessa moça e que a minha filha quer voltar, mas é dominada pela adolescente”.

Segundo Juliana, Ester já tinha contato com essa adolescente porque a mãe dela namorou um dos tios da criança, há dois meses. E a menina chegou a frequentar a casa dela por um tempo. “Ester e a jovem logo se deram bem, mas não há motivos para ela ter fugido”, explicou a mãe.

Ainda neste sábado, a mãe que tem outro filho, de apenas 1 ano, irá registrar o Boletim de Ocorrência (B.O) . Se você viu essa menina, pode entrar em contato direto com a família pelo telefone: (92) 993849051.

Bruna Chagas

