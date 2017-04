Família procura estudante de 14 anos que fugiu na última sexta

A estudante Hadassa Beatriz Mirabal Brandão, de 14 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (7). A adolescente não foi mais localizada desde quando saiu de casa, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, por volta das 6h, para ir para o Colégio da Polícia Militar, situado na avenida Torquato Tapajós.

O pai de Hadassa, o garçom Edson Silva Brandão, 54, informou que, na ocasião, a menina estava com a farda da escola e carregava uma bolsa preta, cheia de roupas.

“Uma colega dela, que mora aqui perto e também estuda com ela, contou que ela arrumou as roupas na bolsa, e na parada ela teria perguntado qual ônibus ia com direção ao porto”, disse.

Edson desconfia que a menina tenha fugido influenciada por más companhias e um provável namorado.

“Aqui em casa não teve briga, não faltava nada pra ela. Hoje voltamos na escola dela para ver alguém tem mais informações sobre ela. Estamos tentando descobrir onde ela está”, explicou.

Quem tiver informações sobre Hadassa pode entrar em contato por meio do contato do pai, Edson, por meio do 99220-2641 e da irmã, Carol, no 99246-4781.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Manoela Moura

EM TEMPO