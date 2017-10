Família procura adolescente que saiu de casa e desapareceu na BR 174

Uma jovem identificada como Franciane Freitas Leão, de 19 anos, está desaparecida desde o dia 5 de outubro, no Amazonas. De acordo com a mãe da moça, Joice Ferreira de Freitas, no dia em que desapareceu, Franciane teria saído às 20 horas da casa onde mora, situada no quilômetro 39 da rodovia federal BR-174 e não mais retornou para casa.

De acordo com a Delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), que comanda o caso, a foto está sendo divulgada na imprensa para que a população possa ajudar a encontrá-la.

Quem quiser ajudar ou souber do paradeiro de Franciane, deve ir ao Deops que está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade, ou entrar em contato pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da moça desaparecida, ligar para os números (92) 99197-6744 ou 99427-1207.

