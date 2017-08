Família pede ajuda: adolescente sai do trabalho e desaparece na Zona Leste

A menina desapareceu após sair do trabalho – Divulgação/Facebook

Familiares e amigos procuram pela adolescente Andreynna Martins dos Santos, 17 anos, que está desaparecida desde dessa quinta-feira (10). A menina foi vista pela última vez na avenida Autaz Mirim, em frente ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araujo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da mãe da adolescente, a industriaria Valcileia Pereira Martins, de 37 anos, a garota desapareceu após sair do trabalho.

“Eu e ela trabalhamos no Distrito Industrial, mas ela sai primeiro do que eu. Como na empresa que trabalhamos não tem rota, ela sempre pega um amarelinho para voltar para casa. Porém, ontem, saiu por volta das 10h45 do trabalho e não chegou em casa. Uma moça que trabalha na fábrica disse que a viu descendo em frente ao Platão Araújo e, desde lá, não foi mais vista”, contou a mãe da adolescente.

A mãe da menina disse, ainda, que Andreyna Martins não é acostumada sair sem avisar. “Ela nunca fez isso. Nunca sai sem avisar. Já fui à casa da menina que estava na rota com ela, mas ela disse que não sabe onde a minha filha está. O namorado dela também não tem notícias. Não sabemos mais o que fazer. Ela está sem celular, pois não levava o celular para a fábrica”, falou a industriária.

Quem contar com informação que leve ao paradeiro de Andreyna Martins, pode entrar em contato com a família pelos números (92) 991349261/ 991702271/993984027 /991367270 .

