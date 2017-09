Família faz apelo para encontrar menino de 11 anos que fugiu de casa pela 3ª vez

Thiago está desaparecido desde o último dia 4 de setembro quando fugiu de casa da tia dele, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus – Fotos: Divulgação

Pela terceira vez em menos de dois meses, o Conselho Tutelar e a polícia tentam localizar Thiago dos Santos, de 11 anos, que está desaparecido desde o último dia 4 de setembro após fugir, por volta das 15h, da casa da tia dele – onde estava morando – no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O menino aproveitou o momento em que a tia saiu para uma entrevista e o tio e o primo estavam dormindo para abrir o portão da casa e fugir levando uma sacola de roupa. O sumiço da criança foi divulgado à imprensa nesta sexta-feira (8).

O penúltimo desaparecimento dele repercutiu na internet após o Portal EM TEMPO publicar uma matéria informando que ele havia sido localizado, por seguranças, no dia 28 de agosto deste ano, pedindo dinheiro em um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus. Na ocasião, Thiago ficou desaparecido por nove dias.

De acordo com a tia dele, a administradora Karol Arruda, de 35 anos, o sobrinho estava sob os cuidados dela quando desapareceu mais uma vez. “Ele não tem respeito pela mãe dele, então decidimos que ele ficaria morando na minha casa por um curto período, pois é um local gradeado e ele não teria como fugir facilmente. Já na casa da mãe dele, que também é minha irmã, é tudo muito humilde. Ela trabalha na área de serviços gerais e, além do Thiago, tem outros dois filhos. Graças a Deus eles não dão dor de cabeça para ela”, informa.

Karol ressalta ainda que a família de Thiago deseja levar ele para morar com o pai na cidade de Belém, no Pará, mas até o momento não tem condições financeiras para arcar com as despesas da viagem. “A gente procurou o conselho tutelar e a polícia para tentar, de alguma forma, conseguir uma ajuda financeira para a viagem. Ela precisa em torno de R$ 1 mil para ida e volta e também para as despesas que ela terá ficando por lá. Ela é muito humilde, o pouco que ganha usa para sustentar os três filhos e não deixar que nenhum deles passe por necessidades”, conta.

Na penúltima vez que desapareceu, Thiago foi encontrado, no dia 28 de agosto deste ano, pedindo dinheiro em um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus

Leia também: Bombeiros buscam criança desaparecida em igarapé no Careiro da Várzea

Para Karol, Thiago não apresenta nenhum distúrbio mental, mas ela percebe que o sobrinho gosta de desfrutar de uma situação de vida que a mãe não tem condições de bancar. “Ele disse que gosta de estar no shopping, de tomar sorvete, de ir ao cinema, sonha com uma vida de lazer, longe da realidade dele. Minha irmã não deixa faltar comida em casa, mas infelizmente não tem condições de fazer esses gostos dele. Até na escola ele arranjou problemas, gazeta muita aula para fazer esses passeios e não está mais estudando. A mãe dele conseguiu a transferência e estamos aguardando apenas encontrá-lo novamente e também conseguir a ajuda financeira para que os dois embarquem rumo ao Pará”, destaca.

Por conta do histórico de desparecimentos de Thiago, a mãe dele, dona Ana Cláudia dos Santos, de 32 anos, foi submetida a assinar Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) e advertências na unidade policial pela acusação de maus-tratos.

“Ele diz para a polícia que é maltratado, que apanha em casa, por isso foge. A história é totalmente diferente, ele é que é agressivo e desobediente. Se ele tivesse medo realmente da mãe, jamais ficaria aprontando isso. Pelo contrário, a respeitaria. Ele estava passando por um acompanhando psicossocial, que conseguimos com o conselho tutelar da Zona Norte. A próxima consulta está marcada para o dia 18 deste mês”, enfatiza.

O atendimento é ofertado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da Zona Norte, região onde a mãe de Thiago mora.

Thiago desapareceu novamente no último dia 4 de setembro

Leia também: Corpo de Bombeiros inicia buscas por criança desaparecida em Iranduba

A reportagem questionou a tia de Thiago, Karol Arruda, sobre quais os riscos que o sobrinho esteja sujeito com esses desaparecimentos. Ela disse ter receio de que o pior aconteça e Thiago se envolva com o mundo do crime.

“Por enquanto, ele diz que tem vontade de luxar, de estar passeando, mas a gente, que conhece a vida, sabe que a realidade é diferente. Ele fica pedindo dinheiro de uns e outros para isso. Tenho medo que ele possa se sujeitar para conseguir um prato de comida ou um copo d’água, pois tem muita gente má”, relata Karol, dizendo que o sobrinho confessou dormir em paradas de ônibus.

O conselheiro tutelar da Zona Centro-Sul, Marcelo Medeiros, diz que desde a divulgação de que a criança havia sido encontrada, no fim do mês de agosto, não houve nenhum tipo de ajuda financeira.

“A gente esperava que, com a divulgação do caso, as pessoas se sensibilizassem e ajudassem. Eu me prontifiquei em contribuir com R$ 100 e uma delegada da Polícia Civil, que também acompanha o caso, se prontificou com a mesma quantia. Eu reforço o apelo para que quem puder ajudar que entre em contato conosco ou com a família para juntos ajudarmos essa criança à ir morar com o pai e evitar que o pior aconteça”, reforça o conselheiro.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da criança ou quiser ajudar a família a viajar para o Pará pode entrar em contato com os números de telefones: (92) 99186-4890 Karol (tia) e (92) 99341-1296 Ana Cláudia (mãe). Para falar com o conselheiro tutelar que acompanha o caso, o número é: (92) 99182-3374 Marcelo Medeiros. Informações sobre a localização de Thiago também podem ser repassadas para os números do disque-denúncia 181 e 190.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Cinco crianças seguem desaparecidas em Manaus. Chuva dificulta buscas

Cinco crianças que estavam desaparecidas voltam para casa

Crianças desaparecidas: Projeto pode auxiliar na elucidação de casos no AM