Família é presa após aplicar golpes de estelionato em lojas no Centro de Manaus

Dacilene Gomes Rodrigues, 45, e os filhos dela, Thiago Gomes Paixão, 28, e Nathalia Gomes Sarrafe, 19, foram presos por envolvimentos em crimes de estelionato em lojas no Centro de Manaus. Eles foram apresentados à imprensa na manhã desta sexta-feira (21) pela Polícia Civil na sede da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

O trio estava sendo investigado por realizar compras utilizando documentos falsos. A ação policial foi desencadeada por policiais civis da Delegacia Interativa (DI) e os envolvidos foram presos na tarde de quinta-feira (20), por volta de meio-dia e meia, na residência onde moravam, na rua Flor de Laranjeira, comunidade Jesus me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

Dacilene e o filho, Thiago, foram presos em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido no dia 12 de setembro deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, do Plantão Criminal. Já Nathalia foi presa em flagrante por apresentar como identificação um documento de RG falso. Thiago é reincidente no crime de estelionato, ele responde a processo na Justiça deste 2015.

De acordo com o delegado titular da DI, Henrique Brasil, o primeiro delito cometido por Dacilene e Thiago ocorreu no dia 18 de julho deste ano, em uma loja de roupas na região central da cidade. “Após o golpe, a família continuou atuando em outras situações. Eles efetuaram um empréstimo de R$ 2 mil e no dia 27 usaram todo o dinheiro para comprar um televisor. Já no mês de julho, no dia 14, a mulher comprou um motor de embarcação em uma loja de produtos agrícolas, estimado em R$ 1 mil”, informou a autoridade policial.

Ainda segundo o delegado, apesar da prisão dos envolvidos, as investigações continuarão no intuito de identificar outros estabelecimentos em que os infratores tenham realizado o crime de estelionato. “Após a divulgação das imagens dos suspeitos, será possível a identificação de novas vítimas. Todas deverão comparecer à sede da DI, nas dependências do prédio da Delegacia Geral, para prestar esclarecimentos”, disse Henrique Brasil.

Na unidade policial, Thiago e Dacilene foram indiciados por estelionato. Já Nathalia foi autuada por uso de documento falso. Mãe e filha ficarão presas no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). Thiago será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Centro de Manaus, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO