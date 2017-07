Família é feita refém e tem casa roubada na Cidade de Deus

Os assaltantes levaram da casa, dois aparelhos de televisão e três celulares – Daniel Landazuri

Uma família foi feita refém e teve a casa roubada na manhã desta segunda-feira (31), na rua das Garças, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

Segundo as vítimas, que preferem não se identificar, cinco homens, sendo três armados com revólveres e um com uma faca, invadiram a casa por volta das 5h50, após uma das vítimas, de 23 anos, sair para o trabalho.

“Quando fui fechar o portão, eles me abordaram. Deram-me uma coronhada e mandaram que eu entrasse em casa. Meu irmão estava na cozinha fazendo a marmita para levar para o trabalho. Fomos rendidos, deitados no chão e ouvindo ameaças de todo tipo. Houve um momento em que um dos suspeitos queria nos esfaquear”, disse um dos moradores.

Leia também: Funcionários são feitos de reféns por falso faxineiro em loja no Centro de Manaus

Os assaltantes levaram da casa, dois aparelhos de televisão, de 39 polegadas e três celulares. A família acredita que os suspeitos são da comunidade.

“Eles foram bastante agressivos e a todo momento faziam ameaças. Após nos roubar, saíram correndo e entraram em um beco que dá acesso ao Valparaíso”, contou a dona da casa.

Vizinhos informaram que o local vem sofrendo com a criminalidade e denunciaram a falta de policiamento no bairro. “É um absurdo ter uma delegacia aqui no bairro e ela não atender a nossa rua, temos que esperar por policiais de outro bairro. Aqui não existe patrulhamento e a falta de iluminação dá mais poder a ação desses bandidos”, disse uma moradora.

Uma equipe da 30ª Cicom foi acionada pelas vítimas, mas até permanência da nossa equipe de reportagem, nenhuma viatura compareceu ao local.

Daniel Ladazuri

EM TEMPO

Leia mais

Polícia prende suspeito que fez família de refém durante assalto

Homem faz família refém, troca tiros com a polícia e é preso na Torquato Tapajós

Trio rouba casa de empresário e faz família refém no Campo Sales