Família e amigos de Cinthya Gama fazem manifestação e cobram respostas pelo sumiço da menina

Familiares, amigos e conhecidos da menor Cinthya da Gama Pereira, 12, desaparecida há 6 meses, realizaram uma manifestação como forma de protesto ao silêncio da Polícia Civil (PC) que investiga o caso em sigilo absoluto. O ato foi realizado nesta sexta-feira (24), no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

O movimento teve início às 9h, em frente à Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, localizada na rua A, no bairro Vale do Sinai, Zona Norte. Logo em seguida, o grupo formado por cerca de 50 pessoas seguiu até a avenida Max Teixeira, onde realizou bloqueios temporários na pista, mostrando faixas e cartazes com frases que pediam respostas sobre o sumiço de Cinthya.

A mãe da menor, a professora Cristiana Gama, 33, ainda inconformada com o desaparecimento da filha, alegou que mesmo procurando insistentemente a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Depca), responsável pelas investigações, não consegue ter nenhum tipo de retorno sobre qualquer pista que leve ao paradeiro da menor.

“Queremos qualquer resposta das autoridades. Esse silêncio está nos destruindo aos poucos. A única coisa que estamos sabendo é que ainda não fecharam o inquérito. A delegada Juliana Tuma só diz que estão investigando e que estão fazendo de tudo para encontrar minha filha, mas não consegue passar uma informação concreta”, disse a mãe da menina.

Cristiana ressaltou que todos os materiais colhidos pela polícia sobre esse caso estão sob sigilo para que as investigações não sofram nenhum tipo de alteração. A mãe relatou ainda que durante esse período de buscas pela filha, também não obteve nenhuma informação de pessoas que moram próximas ao local do desaparecimento e que, suspostamente, teriam visto o momento do sequestro.

“Seis meses se passaram do desaparecimento da minha filha e não temos absolutamente nada de informação. Nenhum amigo, nenhum professor, sabe nos dizer o que houve naquele dia. Não conseguimos nenhuma imagem de câmeras internas da escola que mostre quem pegou a Cinthya. Ela sumiu ao lado da escola, praticamente na frente do portão principal e ninguém sabe de nada. Não consigo entender isso”, lamentou.

Versão da Depca

O EM TEMPO entrou em contato com a equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Depca). A delegada titular, Juliana Tuma, informou que a equipe que está investigando o caso já trabalha com a hipótese de Cinthya ter sido sequestrada e estar em cárcere privado. Na ocasião, a titular frisou ainda que este é o caso mais complexo que já investigou, se limitando a dizer que as investigações continuam e que não pode falar sobre o assunto para não prejudicar o andamento do caso.

Cinthya desapareceu, no dia 5 de outubro de 2016, após sair de casa para pegar o irmão na escola. Na época, uma criança teria falado para os familiares da adolescente que viu um carro preto abordar a menina e uma pessoa teria tapado a boca de Cinthya e a colocado no veículo.

