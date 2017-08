Família de veterinário morto por causa de cachorro aguarda julgamento de policial aposentado

O corpo do veterinário foi encontrado em um igapó do rio Negro – Divulgação

Após três anos, finalmente vai à julgamento o réu confesso, policial civil aposentado Dorval Vieira Rodrigues, o “Vavá”, de 85 anos, mentor do assassinato do veterinário Fernando Moura, vítima de vingança em razão de ter doado um cachorro, que seria de propriedade do acusado. A sessão de julgamento está marcada para esta sexta-feira (1º), a partir das 8h, no Plenário do Júri, do Fórum Henock Reis.

Além do mentor, outros dois suspeitos de efetuar o crime também serão julgados: Zacarias Araújo Duarte, o “Timbal”, e José Bernardo de Oliveira, o “Zé Canoeiro”. Um quarto envolvido no crime, Jardel Brito da Silva, o “Vovô”, continua foragido até hoje.

A família espera que finalmente a Justiça possa ser feita. O mandante, até então, estava cumprindo prisão domiciliar devido à idade avançada. Eles lamentam a morosidade no andamento do processo, uma vez que os envolvidos confessaram o crime em detalhes e por motivo torpe. Eles informaram que vivem amedrontados, com receio de que outras pessoas da família fossem vítimas do policial – que, apesar da idade, mostrou ser uma pessoa extremamente perigosa.

Entenda o Caso

O veterinário desapareceu no dia 23 de agosto de 2014 e o corpo foi encontrado três dias depois (26 de agosto) por mergulhadores do Corpo de Bombeiros nas águas do rio Negro. Familiares afirmam que ele recebeu uma ligação para realizar atendimento próximo à Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, e não retornou para casa.

Imagens registradas por câmeras de segurança, localizadas no local onde ocorreu o desaparecimento, ajudou a polícia a chegar aos suspeitos. Dorval confessou ter encomendado o crime por vingança. A companheira do policial aposentado, após ser mordida pelo cachorro de estimação dele, teria entregue o animal para o veterinário, que o doou para família do interior. Dorval chegou a procurar o médico que disse não saber o paradeiro do cachorro e por isso, resolveu cometer o crime.

Com informações da assessoria

