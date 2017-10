Família de vereador de Novo Aripuanã fica refém de bandidos e filho é ferido a tiros

O filho do vereador José Augusto Rodrigues (PTB) do município de Novo Aripuanã, a 229 km de Manaus, José Augusto Júnior, ficou ferido na perna ao ser atingido a tiros por uma dupla de assaltantes, ao ter a casa onde mora com a família, na mesma cidade, invadida por volta de 7h, desta sexta-feira (13). O rapaz foi transferido para um hospital de Manaus, onde passa por cirurgia.

Ao serem surpreendidos pela Polícia, os criminosos identificados pela Polícia como Adrielson Ramos, de 22 anos e Marcelino de Jesus, de 26 anos, porém foram presos em flagrante pela 73ª Delegacia Interativa de Polícia, por tentativa de assalto à mão armada. Com eles, foram apreendidos uma pistola 380 e um revólver calibre 38, usados no momento do crime.

“Nós chegamos ao local e trocamos tiros com os assaltantes, enquanto eles tentavam fugir pulando o muro do Banco Bradesco, nas proximidades da casa do vereador. Eles seguiram para uma Escola Municipal, onde fizeram Jésimo de Araújo, de 48 anos, refém”, revelou o sargento Aglair Gouvêa.

Segundo ele, os assaltantes irão permanecer no 73º DIP, mas serão transferidos para Manaus para aguardarem a posição da Justiça.

