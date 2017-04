Família de jovem que desapareceu no Centro pede ajuda para encontrá-lo

A delegada titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), Catarina Torres, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Bruce Alves Barbosa, 26, desaparecido desde a madrugada do dia 29 de março deste ano.

De acordo com a avó dele, Maria das Graças da Silva Barbosa, no dia em que desapareceu Bruce teria saído por volta de meia-noite da casa onde mora, situada na Rua Japurá, bairro Centro, Zona Sul, sem informar para onde iria. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Bruce possui a imagem de um palhaço tatuada nas costas. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números (92) 3638-7137 ou 99924-9669.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

Com informações da assessoria