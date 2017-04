Família de jovem com leucemia promove feijoada beneficente para realizar transplante

Familiares e amigos da adolescente Ingrit de Araújo Magalhães, 17, que faz tratamento de leucemia e precisa viajar para realizar o transplante da medula óssea (procedimento que não é feito em Manaus) realizam, no próximo domingo (9), a partir das 10h, uma feijoada beneficente. O evento será realizado, em um espaço de festas, na estrada da Ponta Negra, nº75, na Zona Oeste de Manaus.

O dinheiro adquirido com a feijoada será utilizado para custear a hospedagem da adolescente, da irmã gêmea, que será a doadora, e da mãe das meninas, pois ambas são menores e não podem viajar sozinhas.

Ingrit Magalhães foi diagnosticada com leucemia em maio de 2015, logo após completar 15 anos. A partir de então, ela começou a fazer o tratamento de quimioterapia na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecom). Após completar um ano, o tratamento foi finalizado.

Segundo os médicos, a leucemia havia sido controlada e a adolescente só precisaria fazer um exame de seis a seis meses. A medida era para avaliar como estava a sua imunidade.

Entretanto, a doença voltou a dar indícios há aproximadamente dois meses. “Há mais ou menos dois meses, ela começou a se sentir mal novamente, com fortes dores e ao levarmos ao hospital, infelizmente, recebemos a notícia que a leucemia tinha voltado. Agora ela têm que fazer o transplante da medula óssea”, contou o pai da adolescente, o comerciante Aldeney Magalhães.

Ainda de acordo com o comerciante, após saber que a única forma da filha ficar curada era através do transplante, e que o procedimento não é feito em Manaus, a família ficou sem saber o que fazer. “Fiquei desesperado, pois não tenho condições de custear a hospedagem das filhas durante o tratamento em outro Estado”, disse.

Porém, o comerciante teve a ideia de fazer rifas, bingos e uma feijoada para conseguir o dinheiro.

“Quando tive a notícia que a doença tinha voltado, fiquei desesperado. Fiquei com muito medo de perder a minha filha, mas após o desespero tive a ideia te fazer as ações. Ainda não sabemos o certo para qual cidade ela vai viajar, mas pode ser para Santa Catarina, Fortaleza ou São Paulo. Graças a Deus, a passagem nós conseguimos com o governo e a cirurgia será feita pelo Serviço Único de Saúde (SUS), mas como ela vai ter que ficar mais de seis meses fora, temos que conseguir dinheiro para mantê-las lá nesse período ”, falou.

A feijoada custará apenas R$ 10 e quem for prestigiar também poderá concorrer a bingos e rifas. O evento será animado por Almir e banda, além de um DJ.

Quem quiser doar alguma quantia pode depositar através da conta poupança da Caixa Econômica Federal, em nome de Maria Diozete A Magalhaes, Agência:2980-013, Conta: 10899-1 ou entrar em contato pelos telefones: (92) 99133-3536 ou 99409-9592.

Mara Magalhães

EM TEMPO