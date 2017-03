Família de adolescente morto por vigilante faz manifestação contra pedido de liberdade da defesa

Familiares do adolescente Isaque Jorge da Silva Corrêa, 17, que foi morto no último dia 12 deste mês pelo vigilante Juliano Cézar Tanabe Azevedo, realizaram uma manifestação na tarde de domingo (26), contra o pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa do suspeito. A concentração ocorreu em frente à residência onde a vítima morava, no conjunto Viver Melhor, Zona Norte. Cerca de 100 familiares de Isaque, com placas pedindo por justiça, protestaram em frente ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, próximo ao posto de gasolina onde ocorreu o crime.

Os pais de Isaque clamaram por justiça e desejam que o vigilante responda pelo crime preso até o julgamento. Eles esperam pela condenação do suspeito.

Queremos Justiça! Meu filho tinha tantos sonhos que foram tirados dele, nós queremos também um apoio da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) e da empresa para qual o vigilante trabalhava, quando ele matou meu filho. Eles ainda não se manifestaram, só apareceram no dia em que meu filho estava morto”, disse a dona de casa, Beatriz Silva, 39.

O pai do adolescente, o desempregado Fabrício Correa, 40, afirmou que desde o dia do crime, os advogados da empresa de segurança e também da Infraero não enviaram apoio aos pais ou alguma espécie de indenização.

“Queremos que eles (advogados) venham olhar pelo caso, que a gente não fique desamparado e que a Justiça seja feita. Esperamois que esse homem que tirou a vida do meu filho não saia impune”, pediu.

Um dia depois do crime, o vigilante foi para audiência de custódia, onde o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva. Na última movimentação do processo, o advogado de defesa de Juliano solicitou a revogação da prisão preventiva para que ele possa responder em liberdade.

A reportagem entrou em contato com a Infraero sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação deste conteúdo.

Ana Sena

EM TEMPO