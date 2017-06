Família de adolescente desaparecido reconhece corpo no IML

Adolescente estava desaparecido desde segunda-feira (19)

O adolescente Arleilson Pinto de Menezes, 15 anos, desaparecido desde segunda-feira (19), foi encontrado por familiares no Instituto Médico Legal (IML), na tarde desta quinta-feira (22). De acordo com um tio, que fez o reconhecimento do corpo, o jovem deu entrada em estado grave no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Conjunto Galileia, em decorrência de uma forte insuficiência respiratória. A unidade hospitalar registrou o óbito às 0h20, de terça-feira (20).

Em postagens nas redes sociais, familiares afirmam que ele teria sumido, às 19h30 de segunda-feira, após sair para jogar futebol. Porém, segundo outro adolescente, de 14 anos, colega da vítima, o jovem seria usuário de drogas e teria saído para praticar roubos na região do Monte das Oliveiras. Ele afirma que Arleilson teria sido encontrado em uma área de grama, próximo de uma calçada no estacionamento do centro de compras, sendo socorrido por um segurança do local. Ele estaria babando e desmaiado.

A reportagem entrou em contato com o coordenador de segurança do lugar, identificado como Bonfim, que disse desconhecer o fato. Ele confirmou, no entanto, que familiares e amigos de Arleilson estiveram no shopping para procurar o garoto em uma área de mata fechada, que fica nos fundos do shopping.

“Nós orientamos que a busca fosse acompanhada por policiais militares, com experiência para este tipo de situação, visando proteger a integridade física dos presentes”, disse o coordenador. Por outro lado, amigos afirmam terem ido duas vezes na mata do local, mesmo sem a presença policial. Não há confirmação se os seguranças foram informados desta incursão.

Raphael Sampaio

EM TEMPO