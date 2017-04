Família, amigos e personalidades apoiam Vivian como campeã do BBB 2017

O Amazonas está em peso votando, nesta quinta-feira (13), para que a advogada Vivian Amorin ganhe o prêmio de R$ 1,5 milhão no Big Brother Brasil (BBB). No Facebook, Instagram e Twitter, as pessoas estão demonstrando apoio à amazonense. Além dos conterrâneos, personalidades locais e nacionais também manifestaram a preferência pela manauara. Ela é a segunda amazonense a entrar na casa mais vigiada do Brasil e a primeira a chegar na etapa final do reality show.

Dos atuais BBBs, dez ex-participantes demonstraram a torcida pela advogada. Rômulo, Roberta, Pedro, Mayara, Marinalva, Manoel, Luiz Felipe, Ilmar, Daniel e Antônio já disseram abertamente que a Vivian merece ser a ganhadora da edição deste ano. Outras pessoas que também se manifestaram a favor da advogada, por meio das redes sociais, foram a snapchater, Thaynara OG, o perfil sobre celebridades no Instagram, Alfinetei, e a cantora Solange Almeida. A mãe de Marcos (ex-participante que namorou a principal concorrente de Vivian, a gaúcha Emilly), Enilda Harter, também publicou no Facebook mensagens de apoio e pedidos para o público votar na amazonense.

A família da BBB vai se dividir para assistir o programa. Enquanto a mãe Vera Lúcia está no Rio de Janeiro, para acompanhar a filha na final, a irmã, Debora Amorim, ficou em Manaus para incentivar e acompanhar os mutirões de votação, que acontecem em várias lan-houses. Ela, inclusive, vai passar pelo Largo São Sebastião, no Centro, onde a Secretaria do Estado de Cultura (SEC), liberou wi-fi grátis para os admiradores e fã-clubes de Vivian votarem.

“Estou otimista, pois ela fez uma campanha linda. Agora a nossa parte é de chamar as pessoas para votarem. Estou muito esperançosa, acredito que ela vai ganhar e o Amazonas que vai fazer a diferença na votação. Vou dar uma passada no Largo, depois vou ver o programa junto com outros amigos e família em um Pub da cidade”, explica.

Uma das personalidades locais que está na torcida é a Miss Amazonas 2016 e Rainha do Folclore do boi Caprichoso, Brena Dianná, que também divulgou seu apoio nas redes sociais.

“Ela vai ser campeã, tem tudo para ser vitoriosa. Ela é humilde, foi ela mesma na casa e soube se reinventar no jogo, além de aproveitar bastante e também fez muitos amigos”, destaca.

Vários amigos de Vivian foram para o Rio de Janeiro acompanhar a final do programa, entre eles está Rodrigo Abreu, que a conheceu durante a Copa do Mundo no Brasil.

“É uma mistura de sentimentos. É muito gratificante ver a mídia e a população apoiando, pois ela tinha muita preocupação de mostrar quem realmente ela é. É uma pessoa incrível”, disse à reportagem, enquanto ainda estava no hotel, junto com outras pessoas, inclusive, ex-BBBs que apoiam a amazonense.

A jornalista Esterffany Sousa, 27, relatou que há tempos não acompanhava o BBB, mas voltou a assistir o programa porque a amazonense entrou na casa mais vigiada do país.

“Fico muito feliz pela participação da Vivian e acredito que ela representou bem o Amazonas dentro da casa. Minha família é muito team Vivian, já votamos muito e acreditamos que ela merece ganhar o prêmio!”, frisa.

Torcida

A advogada Vivian Amorim conquistou muitos fãs, que vão acompanhar o resultado da final no Largo São Sebastião. Entre eles está a dona de casa, Vanelma Cabo, 34, que acompanhou a trajetória da amazonense no reality show e chegou cedo para votar e assistir a transmissão.

“Vim logo para não ter que pegar trânsito. Torço tanto que tô aqui com meu filho, irmã e minha bebê de dois meses. Vamos ficar aqui. Estamos votando desde que liberaram, só eu já votei umas 200 vezes” conta ela que chegou por volta das 16h30 ao largo.

Além da exibição do programa haverá um aulão de zumba, com a presença do DJ Ricardo Santos e do cantor Saimi França, que fez um funk para a finalista.

De acordo com a coordenadora do evento, Gisa Almeida, a exibição é para reunir toda a torcida em um único lugar. “Uma parte da família dela vai estar aqui, além de amigos, do fã clube e do público que estiver passando também” diz.

Final

Além de Vivian, Leda e Emily também estão na final do BBB, que vai ao ar, às 21h30 (horário Manaus). Nessas últimas horas, para ajudar a Vivian, basta ligar para 0303 10 884 03, ou mandar mensagem para 88403.

Manoela Moura e Laize Minelli

EM TEMPO