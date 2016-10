Faltando apurar 100 urnas, Marcelo Ramos enfrenta Arthur Neto no segundo turno em Manaus

Com apenas 100 urnas para serem computadas na capital amazonense, os candidatos à prefeitura de Manaus, Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR) disputam o segundo turno no dia 30 de outubro . O tucano tem 35,22%, cerca de 355 mil votos, cem mil a mais que o segundo colocado. Ramos tem 24,82%, com cerca de 250 mil votos.

Silas Câmara, José Ricardo e Serafim Corrêa ocuparam a terceira, a quarta e a quinta colocação respectivamente. Apenas 3,01%das urnas faltam ser apuradas.

O número de abstenções, entre nulos e brancos, foi de 104 mil votos em Manaus.