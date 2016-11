Falta de segurança ameaça trabalho de juízes, diz entidade

O presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages), Magid Nauef Láuar, 57, diz que a segurança dos juízes não tem merecido uma ação preventiva e permanente do Poder Judiciário.

“Os tribunais dão destaque à questão apenas quando acontece o desastre e por causa da cobrança da mídia. É preciso que a segurança seja elemento de preocupação diuturna”, diz Láuar.

Professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, ele dirige uma entidade criada em 2001 em Belo Horizonte que reúne cerca de 2.000 desembargadores e juízes estaduais.

Para a Anamages, o Conselho Nacional de Justiça deveria cobrar dos tribunais mais investimentos em segurança. “É urgente a necessidade de cuidar da segurança dos profissionais que lidam com todo tipo de infratores e criminosos”, diz Láuar.

Ele cita os assassinatos da juíza Patrícia Acioli, alvo de emboscada na porta de casa, em Niterói, em 2011, e do juiz Alexandre Martins, do Espírito Santo, executado por pistoleiros em frente a uma academia de ginástica, em 2003.

Menciona o ataque sofrido pela juíza Tatiane Moreira Lima, em seu gabinete na Vara de Violência Doméstica, no Fórum de Butantã (SP), em março deste ano, e o atentado ao juiz Clênio Lima Corrêa, do Maranhão, cuja residência foi alvo de seis disparos, em setembro último.

Segundo pesquisas do CNJ, divulgadas em junho, há 131 juízes sob ameaça.

Entre os órgãos do Poder Judiciário, 97% contam com unidades de segurança institucional. Em 58% deles, contudo, nunca foi disponibilizado aos magistrados curso de segurança pessoal.

“Posso adiantar que o Tribunal de Justiça de Minas tem feito investimentos gradativos”, diz Láuar. O Estado tem quase 300 comarcas e há fóruns em situações precárias.

“No Ceará, tivemos 13 arrombamentos de fóruns neste ano. É muito fácil arrombar um fórum, roubar processos, botar fogo, furtar armas apreendidas”.

“Os juízes estaduais estão mais expostos a algum ato de violência. Os juízes federais normalmente exercem a atividade com melhores recursos. As edificações da Justiça federal são bem melhores do que as da estadual, que são mais precárias”, afirma.

“Os juízes nas comarcas do interior estão mais desprotegidos. Normalmente, os fóruns não dispõem de sistemas eletrônicos de segurança, como alarmes, esteiras e detectores de metais”.

Segundo Láuar, os tribunais de Justiça têm estrutura de segurança maior, por serem sedes de um dos Poderes de Estado, embora seus magistrados corram risco menor.

“Os desembargadores não lidam com as partes. Não fazem audiências. Os tribunais não têm a obrigatoriedade de guardar armas apreendidas”.

Outro motivo para o descaso dos tribunais, segundo Láuar, seria o fato de que os presidentes não são eleitos com votos dos juízes de primeira instância. Ele defende eleições diretas para presidentes de tribunais estaduais.

“Há o temor de que um dia os juízes tenham que trabalhar com escolta armada”, diz o presidente da Anamages.

FolhaPress