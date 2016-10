Falta de nebulosidade faz Manaus registrar altos índices na temperatura

No mês de outubro, os habitantes de Manaus convivem e reclamam do calor intenso que vem acontecendo na região. Muitos dias, os termômetros apontam temperaturas elevadas que afetam no cotidiano e também na saúde da população.

De acordo com o chefe da divisão de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), Ricardo Dellarosa, não é nenhum fenômeno da natureza, em especial, que vem condicionando as altas temperaturas na capital amazonense. Segundo Dellarosa, o fato se dá porque há menos nebulosidade.

“Esse é um período transitório, quando é comum ter temperaturas mais elevadas e menos nebulosidade. Por isso, os dias são mais quentes que o de costume, principalmente nos meses de setembro e outubro”, explicou.

Conforme o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a nebulosidade ocorre quando o céu é ocupado por nuvens. Ricardo Dellarosa ainda destaca que ano passado, as temperaturas estavam mais elevadas, mas o fato foi decorrente ao fenômeno ‘El Nino’.

“Em 2015, nesse período, todos os dias faziam calor, resultado da atuação do fenômeno. Já agora, o tempo quente acontece por dois ou três dias seguidos e logo após ocorrem dias com temperaturas mais amenas. Essa é a diferença entre os dois casos”, pontuou.

Segundo o chefe da divisão de meteorologia, essa situação de calor não irá persistir por muito tempo porque as chuvas estão previstas para chegar no próximo mês.

“O fenômeno ‘La Niña’ está em curso. Quando ela atuar, irá produzir mais nebulosidade, mais chuvas e temperaturas mais amenas. No final do ano, a previsão é ter chuvas acima da média”, disse.

Cuidados nesse período

Com as temperaturas elevadas, uma série de medidas podem ser feitas para proteger as pessoas do sol e evitar com que fiquem com a pele avermelhada, desidratadas ou que passem mal. Uma das primeiras indicações é o consumo médio de dois litros de líquido, que pode ser de água mineral ou de coco, sucos e chás. As bebidas alcoólicas devem ser evitadas.

Segundo a dermatologista Lucyana Santiago, além da ingestão de líquidos, é contraindicada a exposição solar entre 10h e 16h, quando o calor costuma ser mais intenso. A recomendação é utilizar roupas leves, em tons claros, chapéus e guarda sol.

“Hoje em dia, temos no mercado roupas e acessórios com proteção solar, que são excelentes alternativas para intensificar a proteção. Mas, não podemos esquecer de aplicar o filtro solar nas áreas expostas, com fator de proteção solar (FPS) mínimo de 30 e da sua reaplicação a cada duas horas. Existem também filtros solares específicos para os cuidados com os cabelos, que também são vítimas da agressão solar”, informou.

De acordo com a nutricionista Izabel Monteiro, a população deve evitar ingerir alimentos com grande quantidade de sal e muita gordura, pois as pessoas correm o risco de passar mal.

“Nesse período, devem tomar mais água e suco natural, nada industrializado. Também devem comer alimentos mais saudáveis como saladas, peito de frango e se alimentar de três em três horas”, disse.

Lucyana Santiago ainda ressalta que borrifar água termal na pele, diversas vezes ao dia em áreas afetadas pelo sol, pode ajudar a aliviar o calor e vermelhidões que aparecerem. Mas em caso de surgirem sintomas anormais, deve-se buscar ajuda profissional.

“É importante ficarmos atentos aos sinais de desidratação, como tontura, náuseas, vômitos, respiração acelerada e suor excessivo, ocorrendo um desses sintomas, a pessoa deve ir o mais breve possível a um profissional para as orientações necessária”, alerta a dermatologista.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO