Falta de iluminação pública em bairros preocupa moradores em Manaus

Mesmo com os intensos trabalhos de iluminação pública realizados pela Prefeitura de Manaus, moradores de vários pontos da cidade reclamam da falta de iluminação nas ruas, o que tem facilitado a criminalidade na região. Quem mora na rua Carlos Lacerda, localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, precisa redobrar a atenção para entrar e sair de casa, além de evitar saídas à noite, por temer a ação de criminosos.

O autônomo Alcemir Silva, 41, sempre morou na rua Carlos Lacerda e afirma que, atualmente, têm ocorrido muitos assaltos. “Quando estou de carro, nunca entro na garagem de uma vez. Prefiro dar uma volta no quarteirão para ver se não tem ninguém estranho nas proximidades”, disse Alcemir.

O arquiteto Kilson Farias, 42, trabalha nas proximidades e conta que recentemente presenciou e ouviu de outros colegas de trabalho casos de violência no local. “Aqui é muito escuro. Precisamos de uma melhor iluminação. Pode até passar viaturas, mas, quando a polícia não está no local é bom que a rua seja bem iluminada”, disse.

Uma senhora, que preferiu não se identificar, afirma que, principalmente à noite, ocorrem muitos assaltos.

“É claro que precisa de presença da polícia, mas pedimos que as autoridades repensem a escuridão que enfrentamos todas as noites. Tive dois vizinhos assaltados e tenho muito medo de sair à noite”, disse a idosa.

Outro morador, o vendedor Roni Jovino, 44, relatou que arrombamentos de veículos são feitos no local. “A falta de iluminação facilita a ação dos bandidos. Ultimamente, estão até retirando lacre das placas dos carros e arrombando os veículos”, conta o vendedor.

Outras situações

Hospítal Adriano Jorge fica em frente à escuridão

A mesma situação se repete na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, próximo à Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ). Funcionários da unidade de saúde e estudantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) pedem que sejam instaladas luminárias no local. A enfermeira Tânia Regina, 46, conta que à noite ocorrem muitos furtos e roubos nas paradas de ônibus, nos dois sentidos da via.

“Já ocorreram dois arrastões na parada. Vamos para o ponto torcendo que o ônibus chegue logo. Aqui é muito escuro”, relata Regina.

Outra enfermeira, Simone Fernandes, 32, afirma que não usa a passarela para atravessar a avenida. “Estudei aqui na UEA, a graduação, agora faço pós e sempre foi assim por aqui. Assaltos são muito frequentes, é fato que violência se tem em todo lugar, mas a iluminação ajuda muito. Procuro sair em grupos e não uso a passarela por ser muito escura”, conta Simone.

Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus informou que a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia) não possui nenhum protocolo em aberto relatando problemas de iluminação pública na rua Carlos Lacerda, avenida das Torres e nas imediações da UEA e hospital Adriano Jorge. Os moradores devem solicitar a manutenção de luminárias públicas à empresa Manaus Luz, por meio do 0800 201 0001.

A unidade gestora ainda orienta a importância de anotar e guardar o número do protocolo do atendimento, a fim de assegurar o rastreamento do pedido de manutenção, que deve ser realizado em até 72 horas.

Vale lembrar que na atual gestão da Prefeitura de Manaus, até o dia 13 deste mês, já foram instaladas 42.268 luminárias LED e mais 11.242 luminárias tipo vapor metálico. De acordo com a prefeitura, isso representa um melhoramento de 41,5% do parque de iluminação pública.

