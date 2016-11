Falta de energia prejudica moradores do Nova Cidade 2

Moradores do bairro Nova Cidade 2, Núcleo 1, na Zona Norte de Manaus, reclamam de uma interrupção não programada no fornecimento de energia elétrica neste domingo (13). Segundo eles, há mais de 24h o abastecimento foi interrompido e mesmo ligando diversas vezes para a Eletrobrás Distribuição Amazonas, nenhuma equipe foi ao local resolver o problema. Os moradores afirmam que já tiveram eletrodomésticos queimados por causa do problema.

De acordo com o aposentado João de Sousa, 69, a interrupção de energia acontece repentinamente, mas segundo ele, essa não é a primeira vez que o problema acontece.

“A energia vai embora quase toda semana. Passa um tempo e depois volta, mas agora não voltou mais. Já ligamos várias vezes para o call center, a pessoa que nos atende diz que já agendou uma visita dos técnicos, mas eles não apareceram ainda”, disse.

João disse ainda, que devido à queda brusca de energia, a sua cafeteira não está mais funcionado. Ele relatou que seu vizinho também teve o ferro de passar danificado.

“Acredito que quase todos os bairros da Zona Norte sofrem com essa falta de respeito por parte dessa empresa. Além de ficarmos na escuridão e nesse calor terrível que faz em Manaus, ainda temos que aturar nossos eletrodomésticos danificados. Quem vai pagar o nosso prejuízo? ”, questionou.

Quem também reclamou da falta de energia foi a contadora Francisca Vieira, 33. Segundo ela, as quedas de energia no bairro ocorrem mais de uma vez por semana.

“Nos últimos dois anos, duas televisões nossas já queimaram. Isso é uma palhaçada porque a gente paga a conta em dia. As contas sempre chegam corretamente, mas esse sistema de abastecimento de energia é péssimo”, afirmou

O funcionário público Albano Oliveira, 41, disse que os problemas com interrupções de energia também prejudicam o bem-estar dos moradores. “A gente que é adulto não consegue dormir, imagina as crianças. Aqui em casa temos duas meninas pequenas que passaram a noite chorando com o calor. Gostaríamos de um posicionamento desta empresa, porque eu pago minhas contas em dia, não tenho porquê está implorando pelo serviço que não está sendo feito de graça. É a obrigação deles prestar um serviço de qualidade”, reclamou.

A reportagem entrou em contato com a Eletrobrás Distribuição Amazonas, para falar sobre o problema, mas até a publicação desta matéria não obtivemos respostas.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO