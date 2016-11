Falta de energia elétrica interrompe abastecimento de água em 10 bairros de Manaus

Em função da falta de energia elétrica que afetou pontos de Manaus na manhã desta segunda-feira (21), alguns bairros tiveram seu sistema de abastecimento de água interrompido desde às 6h.

Por meio de nota, a concessionária informou que a Estação de Tratamento de Água – ETAII, do complexo da Ponta do Ismael, teve o seu funcionamento interrompido com a falta de energia, impactando o abastecimento de água na Zona Norte da cidade. Isso resultou na interrupção do abastecimento de água em 10 bairros: Campos Elíseos, Eduardo Gomes, Colônia Santo Antônio, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Conjunto Carlos Braga, Terra Nova III, Cidade Nova, Santa Etelvina, Francisca Mendes.

LEIA MAIS: Manaus Ambiental justifica falta d’água nas quedas de energia elétrica na cidade

Ainda na nota, a concessionária de água afirma que segue em contato direto com a Eletrobrás Distribuição Amazonas para que tomem as providências necessárias para estabilizar os serviços na localidade.

Com informações da assessoria