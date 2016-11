Falta de energia deixa a população de 36 bairros da Zona Norte sem água

Trinta e seis bairros da Zona Norte de Manaus estão sem o fornecimento de água desde às 4h desta terça-feira (22). O motivo, segundo a Manaus Ambiental, é devido os reservatórios dos bairros Mundo Novo e São Judas Tadeu estarem sem energia elétrica.

A Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água) acionou e cobrou, imediatamente, para que a Eletrobrás Distribuição Amazonas resolva o problema o mais rápido possível.

O coordenador da UGPM-Água, Sérgio Elias, explica que após o retorno da energia é preciso que a população espere mais 12 horas para que os reservatórios encham e o abastecimento seja normalizado.

“Infelizmente o abastecimento de água, nessas regiões afetadas por apagões, não retorna na mesma velocidade que a energia elétrica. Uma hora de falta de energia é o suficiente para resultar no esvaziamento dos reservatórios, que necessitam de 12 horas para serem reabastecidos, após o retorno da energia”, explicou.

Os bairros prejudicados foram: Colônia Santo Antônio, Novo Israel I e II, Monte Sinai, Loteamento América do Sul, Manôa, Vale do Sinai, José Bonifácio, Loteamento Canaã ,Celebridade, Terra Nova I e II, Jesus Me Deu, Parque Florestal, Condomínio Alegro, Loteamento Santa Marta, Nova Cidade, conjunto Mundo Novo e Osias Monteiro, São Judas Tadeu, Monte das Oliveiras, Terra Nova III, Monte Pascoal, Loteamento Piorini, Comunidade Luiz Otávio, Comunidade Monte Cristo, Santa Etelvina I e II, Loteamento Agnus Dei, Comunidade Vista Alegre, Loteamento Santa Tereza, Loteamento Raquel, Fortaleza, Comunidade Vera Cruz, Parque Santa Etelvina e União da Vitória.

Nesta quinta-feira (23) será realiza uma audiência pública para tratar de problemas do fornecimento de energia elétrica no Estado do Amazonas, às 9h, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

A audiência será realizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por meio da 51ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor (51ª Prodecon) e terá como ênfase os apagões e interrupções de linhas de transmissão que estão ocorrendo com frequência em Manaus.

“Considerando o problema das constantes interrupções de energia na cidade de Manaus, o Ministério Público coordenará esta audiência pública com outros órgãos de defesa do consumidor, a fim de tratar desta problemática com os segmentos da sociedade interessados, visando alcançar, se não a solução, mas a amenização deste grave problema”, disse o promotor de justiça, Otávio de Souza Gomes, titular da 51ª Prodecon.

Foram convidados para o debate representantes do Ministério Público Federal (MPF), da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE), da Defensoria Pública da União (DPU), da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas (PROCON/AM), do Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon Manaus), da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Conselho de Consumidores da Amazonas Distribuição de Energia e da própria concessionária do setor, a Amazonas Distribuição de Energia.

Com informações das assessorias