Falta de energia atinge vários bairros de Manaus e irrita moradores

Mais uma vez o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em vários bairros de Manaus. Por volta das 15h, desta quarta-feira (12), localidades como Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul, Japiim, Petrópolis e Santa Luzia na Zona Sul, São Jorge e Tarumã, na Zona Oeste, e Cidade Nova, Nova Cidade, na Zona Norte, foram afetados pela paralisação do fornecimento. Nas redes sociais, os moradores dessas áreas atingidas fizeram comentários sobre mais uma falha no sistema neste mês.

Em nota oficial divulgada também nas redes sociais, a Eletrobras Distribuição Amazonas, empresa responsável pelo fornecimento na região, informou que, às 15h20, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou o desligamento de dois circuitos da Linha 500kV, no trecho Jurupari/Xingu. A falha afetou parcialmente as cidades de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Ainda segundo a nota, o ONS iniciou o processo de recomposição do Linhão às 15h37, com atendimento de 100% da carga às 16h05.

A jornalista, Tâmia Costa, relatou que em Petrópolis não teve apagão, mas a região sofre com as constantes quedas de energia. “É uma situação bem chata porque afeta, inclusive, o fornecimento de internet. O serviço fica mais lento e isso atrapalha o nosso trabalho” afirma.

Dona Eunice Teixeira, 36, que trabalha em uma pizzaria no bairro Parque das Laranjeiras, contou que a falta de energia atrasou o trabalho. “Ficamos uns 40 minutos sem energia aqui e não deu para iniciar o trabalho antes. É uma situação que está se tornando comum” comenta.

Nas redes sociais, os internautas reclamaram por, mais uma vez, serem surpreendidos com a interrupção. A maioria reclamou das sucessivas quedas de energia ou apagões na cidade, além dos altos preços cobrados nas contas de luz. Os internautas utilizaram frases como “exijo soluções imediatas” e “apagões ocorrem de noite e de dia e quem é refém é a população, que sofre. E a conta? Essa nunca falha!”.

Ainda durante esta semana, na última terça-feira (11), a convite do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), a Ouvidoria e Proteção ao Consumidor – Procon Manaus participou de uma audiência pública, junto a outros órgãos de defesa do consumidor, além da Eletrobras Distribuição Amazonas onde foi discutido os problemas no sistema de energia elétrica. A reunião buscava entender e resolver os problemas sobre as constantes quedas no fornecimento de energia, assim como apagão ocorrido no último dia 31 de março.

Laize Minelli

EM TEMPO