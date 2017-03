Falta de energia atinge diversos bairros em Manaus

Bairros das Zonas Norte, Sul e Leste ficaram sem energia elétrica, na noite desta quarta-feira (22). As causas do apagão nessas áreas não foram divulgadas pela Eletrobras Distribuição Amazonas, mas usuários utilizaram as redes sociais para relatar o fato.

De acordo com a estudante de administração, Renata Palmeira, a luz foi cortada por volta das 20h50 no Nova Cidade, Zona Norte. Ela, que estava na academia, resolveu voltar para casa e verificou que além do bairro onde estava, o Rio Piorini e o Monte das Oliveiras também ficaram às escuras.

“Eu voltei da academia e no trajeto percebi que vários locais estavam sem energia também. Não sei o que aconteceu, mas é perigoso ficar fora de casa na escuridão”.

Há relatos de falta de energia também nos bairros Cachoeirinha, algumas partes da Cidade Nova, São José, Armando Mendes, Zumbi, Praça 14 de Janeiro, Santa Etelvina, Novo Israel, Colônia Terra Nova, Tarumã, Parque São Pedro etc.

A moradora do bairro Cachoeirinha, na Zona Sul, Nathalie Moraes, relatou que está há mais de uma hora e meia sem energia.

“Estamos há um tempo sem luz. Chegamos a ligar para a concessionária e fomos informados que várias pessoas estão ligando para reclamar. Me parece que a falta de luz atingiu muitos bairros”.

Aderson Silva disse que o abastecimento de energia foi interrompido às 20h30 no bairro Japiim, também na Zona Sul. Mesmo entrando em contato com a Eletrobras, o serviço ainda não foi restabelecido.

Algumas pessoas relataram problemas no trânsito já que semáforos de algumas vias ficaram apagados. Bairros da Zona Oeste não foram atingidos pelo apagão.

O comerciante Adailton Carlos Fernandes, 49, que mora no Zumbi dos Palmares, Zona Leste, disse que estava dormindo quando acordou com o calor.

“Eu acordo cedo e já estava dormindo quando acordei com o calor. O bairro todo ficou sem energia”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Eletrobras, mas não teve as ligações atendidas até a publicação desta matéria.

Bruna Souza

EM TEMPO