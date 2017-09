Falta de energia afeta abastecimento de água em algumas áreas de Manaus

O abastecimento de água de alguns bairros foram prejudicados por constantes quedas de energia – Divulgação

A manhã desta terça-feira (5) foi marcada por uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade. O problema na energia acabou afetando o abastecimento de água, deixando vários manauenses na mão. As zonas Leste e Norte forma as mais prejudicadas pela falta de energia e, consequentemente, de água.

Bairros como Nova Vitoria, Colônia Santo Antônio, João Paulo, Sua João, Suhab (etapas 1º .2º e 3º), além de Monte Sinai, Manoa, Terra Nova II, Vale do Sinai, Novo Israel I, II, Loteamento América do Sul, Canaã Celebridade, Condomínio Alegro, Jesus me Deu, também foram afetados. Equipes da Manaus Ambiental estiveram nesses bairros, restabelecendo o serviço assim que a luz foi religada.

De acordo com a Manaus Ambiental, o abastecimento de água dessas localidades foram prejudicados pelas constantes quedas na rede elétrica, que impedem que os reservatórios alcancem o nível ideal para distribuição para os usuários. Equipes da concessionária fizeram vistorias nos locais pela manhã e normalizou o abastecimento de água, com a volta da energia.

A Manaus Ambiental reforça que em casos de falta d’água os clientes façam contato pelos canais de atendimento 0800 092 0195 e [email protected]

