Falsos gari e agente de saúde são presos por suspeita de envolvimento em assaltos

Três homens foram presos em flagrante, na tarde deste domingo (9), com dois revólveres calibre 38, 12 munições e um facão dentro de um veículo na avenida Central, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles são suspeitos de usar fardamentos de órgãos públicos para cometer assaltos naquela região. Um estava vestido de gari e o outro com uma blusa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O terceiro era o motorista do bando.

“As vítimas costumavam abrir as portas para os falsos funcionários públicos e eram assaltadas”

De acordo com policiais militares da 17ª Cicom, a população da área informou que três homens em um veículo, modelo Fiat Uno, de cor branca, estavam observando casas e comércios da rua. A ação chamou a atenção e a polícia foi ao local.

“Nesse momento, o trio – ao ver a viatura – se desesperou e tentou fugir. O motorista acelerou, mas o carro falhou e a chave quebrou”, relatou um dos PMs.

As duas armas foram encontradas no carro junto das munições e do facão, que eram utilizados para ameaçar as pessoas. Ao serem questionados sobre o uso dos fardamentos, os suspeitos negaram que eram funcionários públicos. Eles disseram que estavam armados no local porque queriam se vingar de um homem, não identificado, que teria assaltado a mãe de um deles.

Os policiais informaram que a versão pode ter sido dada para despistar a polícia. Na última semana, um homem vestido de gari assaltou uma drogaria na mesma região onde hoje o trio foi preso.

Segundo a polícia, os três são foragidos do sistema penitenciário do Amazonas. Cleusson Reis da Costa tem passagem por tráfico de drogas, Edson Ferreira dos Santos por roubo e homicídio e Leonardo Andrade de Lima também por tráfico de drogas.

