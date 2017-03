Falsos funcionários dos Correios roubam loja na Zona Leste

Trajando roupas dos Correios, dois homens, ainda não identificados, se passaram por carteiros e assaltaram duas pessoas em uma loja, localizada na rua Rio Carauari, bairro São José, Zona Leste, na tarde desta terça-feira (14). Conforme as informações de testemunhas, os suspeitos roubaram dois celulares e dinheiro do proprietário do local.

Uma funcionária do estabelecimento comercial, que não teve o nome revelado, relatou que os suspeitos tocaram o interfone da loja e se identificaram como carteiros. No momento em que a mulher abriu a porta, os suspeitos anunciaram o assalto e roubaram o celular dela.

O proprietário da loja, que estava próximo também foi rendido. O celular dele e a carteira com dinheiro também foram levados. A funcionária afirmou que a dupla trajava blusa azul e amarela dos Correios e estavam em um veículo, modelo Celta, de cor vermelha e placa não identificada.

Até a publicação desta matéria, o caso ainda não tinha sido registrado em nenhuma delegacia de polícia da cidade.

Ana Sena

EM TEMPO