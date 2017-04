Falso taxista é preso ao tentar subornar fiscal da SMTU

Durante uma blitz realizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), na manhã desta terça-feira (11), no bairro de São Lázaro, Zona Sul da cidade, que fiscalizava irregularidades em veículos que operam no transporte de passageiros, o condutor de um táxi clandestino foi conduzido ao 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por tentativa de suborno a um dos fiscais.

De acordo com o fiscal, Edson Gama da Cruz, o condutor ofereceu R$ 300 para que o veículo dele fosse liberado. Apesar de o veículo estar todo caracterizado como táxi – pintado na cor branca e com placa vermelha, o fiscal verificou que no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), apresentado pelo condutor, constava que o veículo, modelo Fox, era de categoria particular e, portanto, deveria ter placa de cor cinza.

Além disso, o TA (número da permissão) utilizado pelo condutor era clonado e pertencia a um táxi com veículo de modelo Corolla. O veículo se encontra no parqueamento da SMTU e ficará à disposição das autoridades policiais que deverão tomar os procedimentos legais que o caso requer.

Com informações da assessoria