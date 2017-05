Falso gerente de RH é indiciado por oferecer vagas de emprego na internet

Nélio Barros Prata, 22, foi indiciado por estelionato, nesta terça-feira (2). Ele é investigado por oferecer falsas vagas de emprego em Manaus. O homem foi localizado em um posto de combustíveis situado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

De acordo com a delegada titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Joyce Coelho, os policiais civis chegaram até o infrator após algumas pessoas irem até a delegacia relatar que o infrator divulgava, em um site de compra e venda, vagas de emprego falsas para empresas do Pólo Industrial de Manaus (PIM).

“Nélio se apresentava como gerente de Recursos Humanos de uma empresa. Quando recebia ligações de pessoas interessados pelas vagas, ele exigia R$ 400 delas, alegando que o dinheiro seria utilizado para agilizar o processo de admissão. Ele ainda assegurava que o dinheiro seria devolvido no primeiro pagamento”, explicou a autoridade policial.

A titular do 11º DIP informou, também, que essa quantia só era pedida após Nélio conquistar a confiança das vítimas. Ao todo, quatro pessoas foram vítimas do rapaz. “Uma pessoa se passou por interessada na vaga e conversou com Nélio por telefone. Ele pediu dessa vez R$ 600 e marcou o encontro no posto de combustíveis. Na ocasião, nossa equipe acompanhou a negociação e interceptou o infrator”, disse Joyce.

Nélio foi conduzido ao prédio do 11º DIP, onde prestou esclarecimentos. Ele foi indiciado por estelionato e liberado para responder pelo crime em liberdade.