Falso flagra causa transtornos para vendedores de água na Matriz

Para acabar com a sede e amenizar o calor da capital amazonense é comum vermos os consumidores comprando garrafas de água nos semáforos, terminais e ruas da cidade. Um vídeo, que começou a circular pela internet nas últimas semanas e mostra um homem desconhecido manuseando garrafas pet já utilizadas, que supostamente seriam recolocadas à venda com água da torneira, preocupou a população de Manaus que frequenta o terminal da Matriz, no Centro. Para averiguar o que havia por trás das imagens, e se realmente o homem estava praticando a atividade ilegal, uma equipe de reportagem foi ao local apurar se o vídeo era autêntico ou falso.

Nossa equipe conversou com os ambulantes e a população. O objetivo era encontrar o homem flagrado no vídeo fechando as inúmeras garrafas no banco do terminal. Uma vendedora de 35 anos, que não quis se identificar e trabalha vendendo frutas há mais de 10 anos no local, contou que o vídeo não mostra a realidade. Segundo ela, o homem que está realizando a ação é um senhor muito conhecido naquela área por ter problemas mentais. Ela negou que ela seja um vendedor de água, como foi informado de maneira falsa pelo autor do vídeo.

“Todo mundo aqui conhece esse senhor. Ele tem problema mental. Não é vendedor de água. Esse vídeo mostra um homem doido se lavando. Ele costuma pedir as garrafas usadas que foram jogadas no lixo, pega água da torneira para fazer a sua higiene”.

Outro vendedor, identificado como Samuel Silva* (nome fictício a pedido do entrevistado), de 42 anos, que trabalha vendendo água há 7 meses na Matriz, explica que foi prejudicado por conta da divulgação errada do vídeo. Ele contou que antes dessas imagens circularem na internet e em grupos do WhatsApp, conseguia vender até seis pacotes, com 12 garrafinhas de água cada, por dia. No final do dia ele arrecadava aproximadamente R$ 70.

Hoje essa realidade é diferente. As vendas caíram de 6 para apenas 2 pacotes por dia. “Agora todo cliente que chega já me pergunta se a água é potável e se a garrafa está realmente lacrada. Isso fez com que perdêssemos a confiança do cliente. Perdemos vendas e tenho uma família para sustentar”, disse o vendedor – que foi obrigado a trocar de atividade após ficar desempregado não conseguir se realocar no mercado formal de trabalho.

Uma senhora, de 62 anos, que vende bebidas e trabalha há mais de 20 anos na Matriz, ficou indignada com a “viralização” do vídeo. Isso porquê a divulgação prejudicou as suas vendas. “O problema é que nem todo mundo sabe que o senhor, que aparece nas imagens, tem problemas mentais e é até um pouco agressivo. Já aprendemos a conviver com ele. A pessoa que filmou e jogou na internet talvez não saiba disso. Em nenhum momento do vídeo aparece ele vendendo as garrafas usadas, foi uma divulgação mal intencionada”, desabafou.

Outro Caso

Esta não é a primeira vez que esse tipo divulgação prejudica as vendas dos ambulantes no terminal. Há uns 5 anos, também houve um caso parecido com esse, onde um homem foi filmado praticando a atividade ilegal. Só que naquela ocasião, diferente do vídeo desta semana, o flagra era real.

Após os depoimentos, a reportagem conseguiu encontrar o homem que aparece no vídeo. Os próprios vendedores apontaram a localização do personagem, que percebeu a aproximação da equipe e correu atrás do nosso repórter fotográfico, que se posicionava para tirar fotos dele. Visivelmente transtornado, mesmo de longe, o homem não gostou de ser clicado e tentou bater no profissional – que se refugiu no Porto de Manaus.

O senhor, que não teve o nome revelado, é morador de rua há mais de 10 anos. Ele é visto nas ruas do Centro, especialmente na Matriz, e já virou um personagem tradicional de Manaus. De acordo com os frequentadores e trabalhadores, ele nem sempre é agressivo e costuma pedir garrafas secas para encher com água e depois consumir na hora do “banho” – que é feito ali mesmo na calçada do terminal.

Os vendedores dizem que já solicitaram ajuda da polícia para retirar o homem das ruas, mas não obtiveram êxito. Assim como procuraram órgãos públicos, que cuidam de moradores de rua, porém, ele continua nas ruas.

Encontramos o homem do vídeo e ele correu atrás do nosso fotógrafo – Arthur Castro

Orientações

A reportagem conseguiu confirmar que o vídeo compartilhado nas redes do “Vendedor de água na Matriz” é falso. No entanto, vale ressaltar que o consumidor precisa ter cuidado ao comprar qualquer produto na rua. Seja água ou não, o importante é verificar se atende as normas da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS).

Considerada um dos elementos essenciais para a vida, a água deve ser consumida de forma potável para não oferecer riscos à saúde. A Fundação informa que é muito difícil identificar se a garrafa é original ou não. Entretanto, o órgão informou que há vendedores que vendem corretamente as garrafas regulamentadas e oriundas de empresas fidedignas. Por outro lado, há aqueles que não respeitam a regulamentação e vendem qualquer tipo de água.

A FVS recomenda que as pessoas evitem comprar água na rua ou no semáforo. Se não for possível, o órgão orienta que o consumidor verifique bem o rótulo e se há alguma cor diferente no líquido. Verifique também se o produto está exposto ao sol.

Compartilhar boato é crime

Além de tomar precauções com a água que você compra, é importante não compartilhar informações, vídeos e fotos sem apuração. Com a evolução das tecnologias é cada vez mais comum a produção de boatos para conquistar o engajamento de milhares de internautas. Tal atitude é crime e vale redobrar a atenção para ninguém ser prejudicado.

Bruna Chagas

EM TEMPO

