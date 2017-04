Falso cirurgião plástico falta próprio julgamento e alega depressão

Acusado de mutilar aproximadamente 26 mulheres durante cirurgias plásticas, o ex-médico, Carlos Jorge Cury Mansilla, não compareceu à audiência de instrução e julgamento que ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na 11ª Vara Criminal, localizada no Fórum Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o réu apresentou um atestado médico alegando depressão para não comparecer à audiência. O atestado será analisado pela juíza Priscila Pinheiro, titular em exercício da vara.

Carlos foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), após realizar as cirurgias no Estado de Rondônia, Goiás e Amazonas sem a especialização.

Durante a audiência, uma das vítimas do ex-médico, Anatercia de Souza Santos, prestou depoimento, além de duas testemunhas de acusação. Nesse processo, as audiências acontecem na terça-feira e quarta-feira e nove pessoas devem prestar depoimento.

À imprensa, Anatercia afirmou que fez a cirurgia de lipoaspiração em 2010 e ficou com cicatrizes na barriga e acabou ficando sem o umbigo por conta das mutilações.

“Na época quando o procurei, ele disse que as cicatrizes iam sumir, assim como a dor, mas até hoje não sumiu e eu vivo a base de remédios. Ele disse que ia ficar bom e nunca ficou”, disse.

Ainda segundo a assessoria do TJAM, é esperado que o médico compareça nas próximas audiências. Ao todo, são 27 processos contra o ex-médico, sendo um criminal, pois uma vítima morreu por conta da cirurgia mal feita. Esse processo deve ser encaminhado à uma das varas do Tribunal do Júri.

Ana Sena

EM TEMPO