Falso alarme de bomba faz estádio ser esvaziado antes de jogo do Alemão

Um falso alarme de bomba causou transtornos nesta terça-feira (20), antes da partida entre Wolfsburg e Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão.

O fato, ocorrido a uma hora do início do jogo, fez a polícia esvaziar o estádio do Wolfsburg.

De acordo com o Dortmund, o anúncio de alarme foi feito pela polícia local, presente à arena –o clube se manifestou via Twitter. Com isso, os torcedores tiveram de deixar as arquibancadas, até a constatação de que não havia bomba no local.

Pouco depois, a polícia tranquilizou os espectadores ao afirmar que era apenas um alarme falso.

Dessa forma, a partida foi iniciada no horário previsto, às 15h (de Brasília). Dentro de campo, o Borussia goleou o adversário por 5 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Alemão.

Por Folhapress