Fall Out Boy substituirá Billy Idol no Rock in Rio

Em mais um de seus pulverizados anúncios de atrações que participação do festival, o Rock in Rio confirmou o show da banda Fall Out Boy no dia 21 de setembro.

A informação foi divulgada após o cancelamento da participação de Billy Idol no festival. O cantor britânico abriria o show da banda Aerosmith, o headliner da noite.

Os 120 mil ingressos para o festival que foram disponibilizados em venda antecipada, em novembro de 2016, se esgotaram antes do anúncio da programação completa do Rock in Rio. A venda oficial de ingressos começa em 6 de abril.

A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.

Outras atrações

O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como Alicia Keys (17/9), The Who e Guns N’Roses (23/9), Justin Timberlake (17/9), Lady Gaga (15/9), Fergie (16/9).

Entre os brasileiros, haverá show de Liniker (16/9), João Donato (17/9), Ney Matogrosso e Nação Zumbi (22/9), para resgatar canções dos Secos e Molhados.

