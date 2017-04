Faixas Liberadas ganha programação especial com entrega de chocolates

Em clima de Páscoa, uma programação especial será realizada pela Prefeitura de Manaus nas Faixas Liberadas do Conjunto Viver Melhor, da Ponta Negra e do Complexo Esportivo Zezinho. Além das tradicionais práticas de esporte e lazer oferecidas na Faixa Liberada, o “coelhinho da Páscoa” entregará ovos de chocolates para as crianças que participarem das atividades.

A programação será iniciada neste sábado, 15/4, a partir de 18h, na Avenida da Conquista, Conjunto Viver Melhor, Santa Etelvina, zona Norte. No domingo, 16/4, a partir de 8h, a atividade será na Ponta Negra, zona Oeste. E encerra na próxima quinta-feira, 20/4, a partir de 18h, na Rua J, no Complexo Esportivo Zezinho, São José, zona Leste.

A atividade será realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Com informações da assessoria