Faixa Liberada tem atividades normalizadas em Manaus

As atividades do projeto ‘Faixa Liberada’ retornam à normalidade a partir desta quarta-feira (11), com a volta do funcionamento das faixas no Parque das Garças, Cachoeirinha, São José, Conjunto Viver Melhor e no Campo Dourado.

Já inserido no cotidiano dos manauaras, o projeto se tornou uma opção segura de lazer e qualidade de vida, oferecendo a estrutura necessária para prática de atividades esportivas ao ar livre, como corrida ou caminhada, pedalada, passeios de patins e skates, além de ser uma ótima opção para diversão em família.

Na Ponta Negra, o Projeto continua ocorrendo normalmente nas noites das quartas-feiras e nos domingos pela manhã. Os ‘aulões’ de aeróbica e ritmos continuam com suas atividades suspensas.

Programação

Ponta Negra: Quarta-feira, de 17h às 22h, e domingo, de 6h às 12h;

Cachoeirinha: Terça-feira, de 18h às 20h;

Parque das Garças: Quinta-feira, de 18h às 21h;

São José: Quinta-feira, de 18h às 20h;

Conjunto Viver Melhor: Sexta-feira, de 18h às 20h.

