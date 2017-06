FAF confirma data e local das finais do Campeonato Amazonense 2017

Após reunião ocorrida na tarde desta sexta-feira (2), na Federação Amazonense de Futebol (FAF), a diretoria de competições da entidade confirmou a data, horário e local dos dois jogos das finais e da disputa do terceiro lugar do Campeonato Amazonense 2017.

Campeão e vice na temporada 2016, Fast e Princesa do Solimões disputarão o terceiro lugar do Barezão 2017 e uma vaga na Copa Verde 2018, às 20h da próxima quinta-feira (8), no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus.

Manaus FC e Nacional começam a decidir o Barezão na próxima terça-feira (6), às 20h, e, duelam o decisivo jogo de volta, às 16h de sábado (10). Ambos os confrontos estão agendados para Arena da Amazônia. Gavião do Norte e Leão da Vila Municipal como finalistas estão confirmados na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D 2018.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO