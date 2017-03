Faculdade fará atendimento gratuito para declaração de IR a partir de segunda

Na próxima segunda-feira (13), alunos do curso de Ciências Contábeis da faculdade DeVry Martha Falcão iniciam o atendimento gratuito para declaração de Imposto de Renda 2017, ano base 2016, das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira; e de 9h às 12h, aos sábados. Para participar, o declarante deve levar uma lata de leite em pó. A arrecadação será revertida em doações para instituições beneficentes.

Além do aspecto social, o atendimento visa capacitar os alunos, agregando conhecimentos de como proceder às informações no processo de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 2017. “Este é um projeto que alia a prática com ações de responsabilidade social, ou seja, além da consolidação do conhecimento adquirido em sala de aula, temos ainda a arrecadação de donativos para instituições de caridade”, afirmou a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Lucilene Florêncio Viana, vice-presidente de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Responsável pela supervisão dos alunos, o professor João Rezende Dantas destaca que o atendimento visa também a orientação da população e a regulação do mercado. “Muitas pessoas oferecem um serviço não profissional que pode acabar prejudicando o contribuinte mais pra frente. Os alunos têm conhecimento técnico e são orientados para fazer uma declaração correta”, explicou.

O atendimento será feito no laboratório 108 da instituição até o dia 28 de abril, último dia estipulado pela Receita Federal do Brasil.

Documentação

Além da lata de leite em pó, é preciso levar documentação pessoal como RG, CPF, Comprovante de residência e a Declaração de Imposto de Renda do ano passado (2016, ano base 2015). Comprovantes e notas fiscais de serviços dedutíveis como recibos de médicos, dentistas, além dos informes de bancos, do plano de previdência, do plano de saúde e da empresa onde trabalha. Caso haja aquisição de bens como carro e imóveis, por exemplo, é preciso apresentar documentos comprobatórios da aquisição.

Outra observação é que os dependentes acima de 12 anos precisam ter CPF para serem declarados como tal. Esta é uma das exigências da Receita Federal para este ano.

Requisitos

Este ano, entre os obrigados a declarar, estão os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis em 2016, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Também está obrigado a declarar o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Segundo a Receita Federal, a previsão é de que quase 30 milhões de contribuintes façam a entrega da declaração.

Com informações da assessoria