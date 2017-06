Faculdade doa quase uma tonelada de donativos para instituições em Manaus

Alimentos não perecíveis e fraldas descartáveis foram arrecadados durante eventos acadêmicos e jogos de futebol – Divulgação

Mais de 900 quilos de donativos foram arrecadados durante as atividades acadêmicas realizadas, no período de maio e início de junho, pela Faculdade UNINASSAU Manaus. Parte destes produtos já foram doados e a instituição se prepara para realizar a próxima entrega solidária prevista para o sábado (17), às 9h, ao Abrigo Coração do pai, localizado no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

No último mês, a instituição promoveu diversos encontros com profissionais e alunos com objetivo de debater o futuro de carreiras profissionais e temas específicos de cada área do conhecimento. Como exemplo, tiveram a realização da Semana de Enfermagem que destacou a atuação do profissional tanto no atendimento como em centros cirúrgicos; o Encontro de Farmácia que chamou a atenção para o automedicamento e a Semana de Odontologia que promoveu concurso de moldes de dentes.

Todas essas atividades foram abertas ao público, sendo solicitado para fazer a inscrição a doação de 1 kg de alimento ou fraldas descartáveis. Estimuladas pela causa, alunas UNINASSAU, que fazem parte do time de futebol feminino Iranduba, realizaram campanha durante os jogos em Manaus, e contribuíram com cerca de 400 quilos de alimentos. Ainda em maio tiveram início as entregas de produtos arrecadados. Alunos, acompanhados pelo professor Maik Ramos, promoveram ações sociais em abrigos como Monte Salém, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste, que acolhe crianças e a Fundação Doutor Thomas, situado no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, que cuida de idosos.

