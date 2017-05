Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas lança Curso Superior de Logística

O Senac AM, através da Faculdade de Tecnologia, abre vestibular para o curso de Logística. Os interessados devem se inscrever, até o dia 2 de junho, nas unidades Senac, na própria Faculdade (rua 10 de Julho, 11, Centro – Manaus) no horário das 13h às 22h ou acessando www.am.senac.br/faculdade/ vestibular. As provas são gratuitas.



O curso visa formar profissionais, que vão atuar como analistas, gerentes ou supervisores na cadeia de suprimentos e em áreas como operação, processos, distribuição, rotas e meios de transporte.

De acordo com a diretora acadêmica da instituição, Karla Bessa, o curso oferecido pelo Senac não e voltado somente às demandas da indústria, mas também ao comércio. “A Faculdade possui laboratório com jogos e simuladores empresariais para os discentes vivenciarem o cotidiano do mercado de trabalho. Depois de um ano, o aluno pode obter uma certificação intermediária que facilitará seu ingresso no mercado de trabalho durante o período em que estiver estudando. No comércio ou na indústria, o aluno Senac estará capacitado a controlar recursos e gastos, diminuir custos e aumentar a qualidade dos processos logísticos da empresa.

Mais informações sobre o processo seletivo e o curso de Logística podem ser obtidas no site www.am.senac.br/faculdade ou pelo telefone 92 3649-3750.

