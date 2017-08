Fachin exclui Alfredo e Vanessa de inquérito da Lava Jato

O Deputado federal havia sido citado em delação premiada no inquérito – foto: Agência Senado

Relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin retirou os nomes dos parlamentares amazonenses, Alfredo Nascimento (deputado federal – PR) e Vanessa Grazziotin (senadora – PCdoB), assim como o do presidente estadual do PCdoB, Eron Bezerra, da lista de investigados no inquérito referente ao processo.

O despacho de Fachin foi assinado no dia 1º deste mês e atende ao pedido do Ministério Público Federal (MPF), que solicitou a retirada desses nomes após concluir, por meio de documentação, que os parlamentares não foram beneficiários de propina e, sim, de possível crime eleitoral por conta da prática do caixa 2.

Leia também: Políticos do AM citados na Lava Jato contestam denúncias

Alfredo Nascimento, por exemplo, foi incluído na Lava Jato por suposto recebimento de propina originário da Petrobras ao ser citado na delação de ex-executivos da construtora Odebrecht de que teria recebido recursos não contabilizados para sua campanha eleitoral ao Senado, em 2006, no valor de R$ 200 mil da empreiteira a pedido do deputado mineiro Milton Monti, do também do PR. Em troca, a empresa teria facilidades em obras no Ministério dos Transportes.

O ministro sustenta que as citações dos delatores “em nada se relacionam com o que se apura na referida operação de repercussão nacional

Em seu despacho, o ministro Edson Fachin sustenta que as citações dos delatores “em nada se relacionam com o que se apura na referida operação de repercussão nacional”. O inquérito de 4.443 foi encaminhado para a presidente do STF, ministra Cármem Lúcia, que o redistribuiu para o ministro Marco Aurélio Mello para elucidar o que foi denunciado. “Estou feliz em ver meu nome fora da Lava Jato. E não vejo a hora de toda essa investigação terminar para ficar provada a minha inocência. Sei que nada fiz de ilegal e confio em Deus e na

Justiça”, disse Alfredo.

Já Vanessa e o ex-deputado federal Eron Bezerra, conseguiram retirar seus nomes do inquérito da Operação Lava Jato, em que haviam sido citados na delação do ex-executivo da Odebrecht, Fernando Reis, de que teriam recebido doação eleitoral de R$ 1,5 milhão por meio de caixa 2 nas eleições de 2016, quando ela disputou a Prefeitura de Manaus.

Vanessa teve o nome citado no inquérito na delação do ex-executivo da Odebrecht – Michael Dantas

A senadora explicou que o MPF instaurou o inquérito nº 4418 baseado nos questionamentos feitos por ela sobre o fato e também em documentos apresentados que contestava o recebimento de propina da construtora. O ministro Fachin, após analisar o material, entendeu que a ação se tratava, na prática, em tese, do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.

Eron Bezerra afirma que o Ministério Público, ao pedir de volta o processo, reconhece que errou. “Foi o MP que encaminhou o nosso nome para o ministro Fachin para ser investigado na Lava Jato, e é o próprio ministério que pede para retirar os nomes por não haver nenhuma sustentação”, comentou.

Com a exclusão dos nomes de Vanessa e Eron do inquérito da Lava Jato, os dois políticos serão investigados no STF por prática de caixa dois, que se configura crime eleitoral. O processo foi redistribuído no Supremo e tem como relatora a ministra Rosa Weber.

Leia mais:

Em delação, Pedro Corrêa diz que Alfredo Nascimento desviou dinheiro do DNIT

Vanessa Grazziotin acredita que rombo na Previdência Social é uma farsa

‘Os estados estão falindo porque concediam isenção de ICMS de forma ilegal’, diz Vanessa Graziottin